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هكذا علق البيت الأبيض على تقرير نقل إيران صواريخ لروسيا

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:38
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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مساء اليوم الاثنين، الى أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية.

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وكان قد نفى مسؤول إيراني كبير التقارير، في وقت سابق اليوم، ووصفها بأنها "حرب نفسية" في حين وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي المعلومات بأنها "موثوقة".
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