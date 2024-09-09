هكذا علق البيت الأبيض على تقرير نقل إيران صواريخ لروسيا

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مساء اليوم الاثنين، الى أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية.



Advertisement وكان قد نفى مسؤول إيراني كبير التقارير، في وقت سابق اليوم، ووصفها بأنها "حرب نفسية" في حين وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي المعلومات بأنها "موثوقة". وكان قد نفى مسؤول إيراني كبير التقارير، في وقت سابق اليوم، ووصفها بأنها "حرب نفسية" في حين وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي المعلومات بأنها "موثوقة".