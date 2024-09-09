مسؤول أميركي يكشف العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة!

أشار مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي"، اليوم الإثنين، الى أنَّ "حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

تابع: "لا نزال نرى رغم التعديلات الجديدة التّي أدخلتها حماس أنّه من المفيد مواصلة الجهد لرؤية ما إذا كان يمكن العودة إلى مفاوضات وقف النار ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد والإسرائيليون تواصلوا معنا للتأكيد على أنهم يحققون في حادث مقتل المواطنة الأميركية في الضفة الغربية".ولفت كيربي، الى أنّنا "لا يمكننا تأكيد نقل إيران صواريخ باليستية لروسيا"، موضحاً أنه "لم يكن هناك أي كذب أو افتقار للشفافية من قبل إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان".