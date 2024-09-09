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عربي-دولي

حصيلة جديدة لفيضانات جنوب المغرب "غير المسبوقة".. هذا عدد الضحايا!

Lebanon 24
09-09-2024 | 15:22
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توفي 18 شخاص، فيما لايزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حصلية جديدة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عدد من مناطق جنوب المغرب.
وبحسب وزارة الداخلية المغربية الإثنين، فقد تم تسجيل 10 وفيات في طاطا، و5 أشخاص في كل من الراشيدية وتزنيت، وشخصان في تنغير وشخص واحد في تارودانت.
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وأوضحت الوزارة في بيان، أنه جرى حصر قائمة بـ4 أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث.

وفي ما يتعلق بالخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات التي وصفت بـ"غير المسبوقة"، فقد انهار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا انهار كليا. كما سجل انهيار كلي أو جزئي لـ8 منشآت فنية متوسطة.
 
وتضررت شبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، وقد تمكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.
كما حصل انقطاعات مؤقتة بـ110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التفاعل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين. (سكاي نيوز)
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