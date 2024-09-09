بنيران صديقة.. مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غارة على قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين في غارة على قطاع غزة في شهر شباط الماضي، لكنه لم يعلن عن ذلك، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.



وأشارت القناة 12 إلى أن "الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران سلاح الجو الاسرائيلي، كانوا عند مسؤول كبير في حماس تم اغتياله في تشرين الثاني الماضي بغزة، والجيش رفض نشر نتائج التحقيق منذ عدة أشهر".

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