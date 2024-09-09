مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.. ماذا يجري عند الحدود المصرية الإسرائيلية؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مقتل واصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية نوعية نفذها شابين مصريين عند الحدود مع مصر تجاه الجيش الإسرائيلي.

Advertisement

وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليهما فلاذا بالفرار من مكان الحادث.

وأكّدت التقارير أنّ إطلاق النار كان من سيارة رباعية الدفع.



وأعلنت قناة "حدشوت بزمان" الإسرائيلية أنّ "سيارة قامت بدهس عدد من الجنود وحدث تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين يعتقد أنّهم مهربي مخدرات على الحدود مع مصر".