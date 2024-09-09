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عربي-دولي

مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.. ماذا يجري عند الحدود المصرية الإسرائيلية؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 16:16
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مقتل واصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية نوعية نفذها شابين مصريين عند الحدود مع مصر تجاه الجيش الإسرائيلي.
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وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليهما فلاذا بالفرار من مكان الحادث.
 
وأكّدت التقارير أنّ إطلاق النار كان من سيارة رباعية الدفع.

وأعلنت قناة "حدشوت بزمان" الإسرائيلية أنّ "سيارة قامت بدهس عدد من الجنود وحدث تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين يعتقد أنّهم مهربي مخدرات على الحدود مع مصر".
 
 
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