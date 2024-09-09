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عربي-دولي

كينيدي جونيور: أميركا تعمل كل ما بوسعها للدخول في نزاع مع روسيا والصين

Lebanon 24
09-09-2024 | 23:36
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صرح السياسي الأميركي روبرت كينيدي جونيور بأن الولايات المتحدة تعمل كل ما بوسعها للدخول في نزاع مع روسيا والصين.


وقال كينيدي جونيور في بودكاست Full Send، يوم الاثنين: "لا أعتقد أن الصين تريد الدخول في نزاع معنا، وروسيا أيضا".
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وتابع: "لكننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل جرهما في ذلك".

يذكر أن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأميركي ال 35 جون كينيدي، كان قد أعلن عن نيته الترشح للرئاسة الأميركية كمرشح مستقل.

وفي آب الماضي أعلن كينيدي جونيور عن انسحابه من السباق الانتخابي، وأعرب عن تأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. (روسيا اليوم)
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