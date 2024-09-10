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عربي-دولي
ماسك: إذا خسر ترامب فلا وجود لانتخابات حقيقية لاحقا في الولايات المتحدة
Lebanon 24
10-09-2024
|
02:30
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أكد رجل الأعمال إيلون ماسك، عزم الحزب الديمقراطي على "قوننة" وضع حوالي 15 مليون مهاجر غير شرعي وجذب عشرات الملايين الآخرين مما سيحول الولايات المتحدة إلى دولة الحزب الواحد.
وحذر ماسك من أنه لن تكون هناك انتخابات حقيقية في الولايات المتحدة لاحقا، إذا خسر المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "إن الهدف المعلن صراحة وعلنا لجميع قادة الحزب الديمقراطي تقريبا هو إضفاء الشرعية على حوالي 15 مليون مهاجر غير شرعي في أسرع وقت ممكن، وجذب عشرات الملايين الآخرين. وهذا سيحول أمريكا إلى دولة ذات حزب واحد دائما. ستكون هذه الانتخابات الحقيقية الأخيرة إذا خسر ترامب".
في وقت سابق انتقد ماسك الدخول غير القانوني لعدد كبير من المهاجرين الذين لم يتم التحقق منهم إلى الولايات المتحدة، وشبه ذلك "بالكارثة" للولايات المتحدة.
وينتقد ماسك بشكل متكرر، سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. وفي رأيه أن السلطات الأميركية لا تفعل شيئا لمنع جرائم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. وشدد ماسك على أن الولايات المتحدة ستنهار ما لم تغير واشنطن سياساتها المتعلقة بالهجرة. (روسيا اليوم)
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