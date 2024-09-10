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عربي-دولي
محتوى يجتاح "تيك توك" بالمغرب.. يدعو للهجرة الجماعية سباحة
Lebanon 24
10-09-2024
|
02:44
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يواجه المغرب مؤخرا أسلوبا جديدا من الهجرة غير النظامية عن الطريق السباحة إلى سبتة، والتي عرفت تزايدا كبيرا من خلال انتشار محتويات على منصة "تيك توك"، تدعو إلى الهجرة الجماعية يوم 15 أيلول.
وتصدر تاريخ 15 أيلول مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار محتوى يدعو ويشجع الشباب والمراهقين على الهجرة الجماعية من سواحل مدينتي الفنيدق والمضيق شمال المغرب نحو سبتة المحتلة.
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وتفاعل رواد المنصات الاجتماعية "فيسبوك" و"وتيك توك" مع الفيديوهات المنتشرة، مطالبين بالسفر العاجل والفوري إلى شمال المغرب، بقصد الهجرة سباحة إلى إسبانيا.
فيما قال نشطاء آخرون "إن التشجيع لمثل هذه السلوكيات قد يزج بأصحاب هذه المحتويات في السجون ومعاقبتهم قانونيا"، بينما تساءل الكثيرون عن أسباب ترويج وتشجيع الأسر لأبنائهم على المخاطرة بحياتهم في أعالي البحار.
وانتشرت مؤخرا فيديوهات لأسر تشجع أبناءها وبناتها على المجازفة بأرواحهم وسط البحر بدواعي تحسين الأوضاع المعيشية، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من المغاربة.
وتمكنت السلطات المغربية بمدينة تطوان من اعتقال شاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة، بتورطه في نشر أخبار كاذبة ومحتويات على الشبكة الاجتماعية، وكذلك ظهوره في شريط فيديو يحرّض فيه على تنفيذ عملية جماعية للهجرة غير القانونية، بتاريخ 15 أيلول الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت عن إحباط ما مجموعه 11323 محاولة للهجرة غير القانونية، على مستوى إقليم مضيق الفنيدق، الملاصق براً وبحراً لجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية خلال الشهر الماضي. (العربية)
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