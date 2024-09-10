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القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات

Lebanon 24
10-09-2024 | 04:53
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واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساسا إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب ’يوغ‘ تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في دونيتسك.

وبحسب البيان، تعد كراسنوغورفكا مركزا لوجستيا مهما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفة أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك و3 كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن السيطرة عليها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.


 وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة ميمريك في دونيتسك.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على 7 بلدات خلال الأسبوع الماضي، وآخرها زورافكا في شرقي أوكرانيا.

وخلال شهر أغسطس الماضي، أحرزت القوات الروسية تقدما كبيرا في أوكرانيا يزيد معدله على 15 كيلومترا مربعا في اليوم، معظمه في منطقة دونيتسك. (سكاي نيوز)
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