الحوثي تعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيّرة

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أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة أميركية دون طيار من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال "عدائية" في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.وقال سريع: "نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة".وأضاف أن" هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركة طوفان الأقصى". (الأناضول)