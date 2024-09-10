غالانت: حماس كتشكيل عسكري لم يعد موجودا في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، أن "حماس" كتشكيل عسكري لم يعد موجودا في غزة.

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وأضاف أن "اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل فرصة استراتيجية لإسرائيل لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها".وقال إنّ إعادة الرهائن هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.ولفت إلى أن "التوصل إلى اتفاق هو أيضًا فرصة استراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمنيّ على الجبهات كلها."