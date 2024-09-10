29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عائلات دُفنت تحت الرمال.. بهذه القنابل قتلت إسرائيل المدنيين في خان يونس
Lebanon 24
10-09-2024
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد النازحين في خيام بالية ضمن المنطقة التي أعلنها إنسانية في "مواصي خان يونس" جنوبي قطاع غزة، دليل إضافي على أن الصمت الدولي على جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين منذ 11 شهرًا، وعدم إبداء مواقف مناسبة مع جرائم القتل الجماعية، تشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
Advertisement
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن تحقيقاته الأولية أظهرت أن طائرات حربية إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل من نوع MK-84 الأميركية الصنع، بعد منتصف ليل الثلاثاء، 10 أيلول، على تجمع لخيام النازحين في منطقة "مواصي خان يونس"، وهم نيام، ما أحدث ثلاث حفر بعمق وقطر عدة أمتار، تسببت بدفن نحو 20 خيمة بالعائلات التي بداخلها.
وأشار إلى أن المنطقة التي تواجدت بها خيام النازحين عبارة عن كثبان رملية، وبالتالي فإن العديد من الخيام بمن فيها من عائلات كاملة دفنت تحت الرمال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
Lebanon 24
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
09:49 | 2024-09-09
09/09/2024 09:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
13:00 | 2024-09-09
09/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
Lebanon 24
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
15:00 | 2024-09-09
09/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
14:00 | 2024-09-09
09/09/2024 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة "إغتيال" إسرائيلية.. ماذا حصل في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
محاولة "إغتيال" إسرائيلية.. ماذا حصل في جنوب لبنان؟
11:26 | 2024-09-09
09/09/2024 11:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:29 | 2024-09-10
"إصابة مباشرة".. حزب الله قصف بالمدفعيّة موقعاً إسرائيليّاً
09:21 | 2024-09-10
قضية الأسرى في غزة.. هل تُحلّ بحكومة إسرائيلية جديدة؟
09:17 | 2024-09-10
انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة رغم المعوقات
09:00 | 2024-09-10
ما هي القنبلة التي تتطلع إيران إلى الحصول عليها؟
08:45 | 2024-09-10
وزير الخارجية الأرمني يشيد بدور روسيا في هدنة قره باغ عام 2020
08:32 | 2024-09-10
وسط انتقادات المعارضة لحجم الصفقة.. بولندا تفاوض لشراء قذائف "هيمارس"
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 16:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 16:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 16:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24