"حماس": هذا الحديث لا أساس له من الصحة

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نفت حركة حماس أن تكون هي من أضافت شروطا ومطالب جديدة في مفاوضات التبادل والهدنة في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من فعل ذلك، وأن العالم يعرف هذا الأمر.وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن اتهام منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لحركة حماس بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة.وأضاف أن مزاعم كيربي بأن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار "تماهٍ فاضح مع الموقف الإسرائيلي". (سكاي نيوز)