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أستراليا تدعو لوقف إطلاق النار فورا في غزة

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:10
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جددت أستراليا دعوتها إسرائيل إلى قبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أفادت بذلك وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الثلاثاء، في بيان على منصة إكس.
وأشارت وونغ إلى وجود حاجة "عاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة.
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وذكرت أنها في اتصالها مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، كررت دعوتها إسرائيل لقبول قرار وقف إطلاق النار المدعوم من مجلس الأمن الدولي.
وأكدت أنها قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية والتصرفات "الاستفزازية" للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.
وأوضحت أن هذا الوضع أضعف أيضا إمكانية تحقيق السلام الدائم.
وأفادت أن حكومة بلادها لن تمنح تأشيرات سفر إلى أستراليا للمستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية. (الأناضول)
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