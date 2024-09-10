تركيا: حكومة نتنياهو أضافت جريمة جديدة الى قائمتها

نددت تركيا بما اعتبرته "جريمة حرب" إسرائيلية بعد غارة جوية ليل الاثنين-الثلاثاء على "منطقة إنسانية" في خان يونس في جنوب قطاع غزة، أسفرت عن 40 شهيدا و60 جريحا بحسب الدفاع المدني في غزة.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ترتكب إبادة أضافت جريمة جديدة الى قائمتها من جرائم الحرب".

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