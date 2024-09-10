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عربي-دولي

السعودية تدين بشدة هجوم خان يونس.. وتطالب بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:02
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاستهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل.
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وجددت المملكة "رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

كما أكدت على "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية". (سكاي نيوز عربية)
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