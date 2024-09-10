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عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول.. إليكم عدد الشهداء الذين سقطوا في فلسطين

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:24
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أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 41020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الاول الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94925 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 11 شهرا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 32 مواطنا، وإصابة 100 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. (سكاي نيوز عربية)
 
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