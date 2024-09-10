انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة رغم المعوقات

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، أنها تمكنت من تطعيم الآلاف ضد شلل الأطفال، رغم عرقلة إسرائيل لقافلتها التي أرسلت إلى شمال غزة لهذا الغرض.وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة أكس: "رغم الحادث الخطير الذي وقع بالأمس، حيث أوقف الجيش الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تضم موظفين متوجهين لتقديم لقاحات شلل الأطفال، تمكنت فرقنا اليوم من تطعيم آلاف الأطفال شمال غزة".وأضافت: "هذا سباق ضد الزمن، فانتشار شلل الأطفال يشكل تهديدًا حقيقيًا".وأشارت إلى أن موظفيها "يواصلون القيام بالمستحيل للوصول إلى كل طفل دون سن العاشرة في كافة أنحاء قطاع غزة" لتطعيمهم. (الأناضول)