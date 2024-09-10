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عربي-دولي

أوكرانيا تطلب من أستراليا معدات عسكرية خرجت من الخدمة

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:45
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طلب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا من نظيرته الأسترالية بيني وونغ خلال محادثة هاتفية معدات عسكرية خرجت من الخدمة.
وكتب سيبيغا عبر حسابه على منصة "إكس": "تعتزم كييف توسيع التعاون مع كانبيرا بشأن ناقلات الجنود المدرعة من طراز "Bushmasters" وغيرها من المركبات المدرعة".
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وأشار إلى أن كييف "مهتمة بالمعدات التي تم إخراجها من الخدمة، بما في ذلك عدد كبير من المركبات المدرعة الأسترالية".
(روسيا اليوم)
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