أوكرانيا تطلب من أستراليا معدات عسكرية خرجت من الخدمة

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طلب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا من نظيرته الأسترالية بيني وونغ خلال محادثة هاتفية معدات عسكرية خرجت من الخدمة.وكتب سيبيغا عبر حسابه على منصة "إكس": "تعتزم كييف توسيع التعاون مع كانبيرا بشأن ناقلات الجنود المدرعة من طراز "Bushmasters" وغيرها من المركبات المدرعة".وأشار إلى أن كييف "مهتمة بالمعدات التي تم إخراجها من الخدمة، بما في ذلك عدد كبير من المركبات المدرعة الأسترالية".(روسيا اليوم)