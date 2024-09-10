لدعمها روسيا بالصواريخ.. عقوبات جديدة على إيران

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أعلنت 4 دول غربية، يوم الثلاثاء، عزمها فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها روسيا، و"إرسالها" صواريخ باليستية إلى موسكو.وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة عمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية "إيران إير".وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث والذي نشرته الوزارة أن "هذا العمل تصعيد من إيران وروسيا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي".وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الدول الثلاث "ستتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران".بالتوازي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران بعد أن أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا رغم تحذيرات الغرب.