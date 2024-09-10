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القيادة المركزية في الجيش الأميركي: دمرنا منظومتين صاروخيتين للحوثيين

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:34
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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي "سنتكوم"، عن تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة في المناطق التي يُسيطر عليها الحوثيون.

وأكدت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أنها دمرت طائرة من دون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.
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وقالت في بيانها إنه "تبيّن أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية". (العربية)
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