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عربي-دولي
95 أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل يعشن واقعًا صعبًا
Lebanon 24
10-09-2024
|
10:50
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن 95 معتقلة يعشن واقعا مريرا وصعبا داخل السجون الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة في بيان أن "المعتقلات (الفلسطينيات) في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفًا صعبة جراء تعرضهن للتنكيل والتعذيب الممنهج".
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وتابعت: "الأسيرات يعشن في حالة عزلة وتفرد، إذ يتعرضن لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى عزلهن عن العالم الخارجي بسبب سحب أجهزة التلفاز والراديو، ومنع الصحف بكافة أنواعها من الدخول إليهن".
وأشارت إلى أن "العقوبات التي فُرضت على المعتقلين منذ العدوان على قطاع غزة طالت الأسيرات بكل تفاصيلها ووحشيتها، ومن أبرزها تقليل كميات الطعام إلى أقل من الحد الأدنى، وإغلاق الكانتينا (المتجر)، ومنع زيارات الأهل، والنقص في الملابس والأغطية ومواد التنظيف، إضافة إلى تحديد ساعات الفورة والاستحمام".
وقالت: "تمارس إدارة السجون الضرب والتعذيب بحق أسيرات (سجن) الدامون، وتتعمد تقييد أيديهن وأرجلهن وتعصيب أعينهن بشكل وحشي خلال استجوابهن أو خروجهن إلى العيادة أو لزيارة المحامي".
وأوضح البيان أن عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال بلغ 95 أسيرة، بينهن 82 أسيرة من الضفة الغربية، و5 من القدس، و6 من الداخل المحتل (إسرائيل)، وأسيرتان من غزة عُرفت هوياتهن.
وأشار إلى أن غالبية الأسيرات اعتُقلن بعد السابع من تشرين الأول 2023 وصدر بحقهن اوامر اعتقال ادارياً (دون محاكمة)".
( الأناضول)
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