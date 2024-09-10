تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في مقتل محمد الضيف.. هذا ما كشفته وثائق قانونية!

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ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، والذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.وقالت إسرائيل إن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 تموز، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من آب لكن يتم الكشف عنها إلا يوم الثلاثاء: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 تموز.وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.وفي أيار، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.وقال نتنياهو في أيار إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس.كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى 8 أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة. (سكاي نيوز)