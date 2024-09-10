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عربي-دولي

وزراء الخارجية العرب توافقوا بالتدخل رسمياً لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

Lebanon 24
10-09-2024 | 12:34
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أعلن وزراء الخارجية العرب، اليوم، انهم قرروا "تأجيل بنود جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية وبشكل استثنائي للتفرغ والتركيز على القضية الفلسطينية".
 
 
وأكدوا أن "هذا القرار جاء على خلفية الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها".
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كذلك، أصدر وزراء الخارجية العرب قرارا، في ختام  أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، طالبوا فيه "المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن".
 
وحثوا "محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتوافق بالتدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
 
كما دعوا "المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب منها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة".
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