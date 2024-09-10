Advertisement

عربي-دولي

بعد تسليمها صواريخ إلى روسيا..3 دول أوروبية تفرض عقوبات مشددّة على إيران!

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1245182-638615959009818491.jpg
Doc-P-1245182-638615959009818491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على إيران نتيجة لتوريدها صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو ما وصفته الدول الثلاث بأنه تصعيد خطير يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

Advertisement
وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في بيان بأن الدول الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تعبر عن إدانتها الشديدة لعمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.
 
وأوضحت أن العقوبات ستشمل شركة الطيران الإيرانية "إيران إير".

وأشار البيان المشترك إلى أن "هذا العمل يشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي" ويعكس تصعيداً من قبل إيران وروسيا.
 
في سياق متصل، أدرجت بريطانيا سبع كيانات على نظام العقوبات الخاص بإيران، وثلاثة على نظام العقوبات الخاص بروسيا، بما في ذلك شركة متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية، وأن روسيا قد تستخدمها في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
 
وأضاف بلينكن أن واشنطن ستفرض بدورها عقوبات على إيران لمخالفتها التحذيرات الغربية.

في الوقت ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي أن لديه "معلومات ذات مصداقية" حول تسلم روسيا صواريخ باليستية إيرانية، وهو ما لم تنفه موسكو على عكس طهران.

كما نقلت تقارير من شبكة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، عن مصادر لم تحددها، أن إيران قامت بنقل بضع مئات من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2024-09-10
16:10 | 2024-09-10
16:07 | 2024-09-10
16:00 | 2024-09-10
15:41 | 2024-09-10
15:16 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24