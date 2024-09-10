بعد تسليمها صواريخ إلى روسيا..3 دول أوروبية تفرض عقوبات مشددّة على إيران!

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على إيران نتيجة لتوريدها صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو ما وصفته الدول الثلاث بأنه تصعيد خطير يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.



Advertisement وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في بيان بأن الدول الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تعبر عن إدانتها الشديدة لعمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا. وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في بيان بأن الدول الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تعبر عن إدانتها الشديدة لعمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وأوضحت أن العقوبات ستشمل شركة الطيران الإيرانية "إيران إير".



وأشار البيان المشترك إلى أن "هذا العمل يشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي" ويعكس تصعيداً من قبل إيران وروسيا.

في سياق متصل، أدرجت بريطانيا سبع كيانات على نظام العقوبات الخاص بإيران، وثلاثة على نظام العقوبات الخاص بروسيا، بما في ذلك شركة متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة.



وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية، وأن روسيا قد تستخدمها في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف بلينكن أن واشنطن ستفرض بدورها عقوبات على إيران لمخالفتها التحذيرات الغربية.



في الوقت ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي أن لديه "معلومات ذات مصداقية" حول تسلم روسيا صواريخ باليستية إيرانية، وهو ما لم تنفه موسكو على عكس طهران.



كما نقلت تقارير من شبكة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، عن مصادر لم تحددها، أن إيران قامت بنقل بضع مئات من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا. (الحرة)