تستمر لـ90 دقيقة ومن دون جمهور.. هاريس وترامب يتواجهان بمناظرة فاصلة

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في محطة قد تكون فاصلة في السباق إلى البيت الأبيض، يتواجه كامالا هاريس ودونالد ترامب، مساء الثلاثاء، في مناظرة تلفزيونية هي الأولى، وربما الأخيرة، بينهما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.وتجتمع نائبة الرئيس الديمقراطية ومنافسها الرئيس السابق الجمهوري في موعد يترقبه عشرات الملايين من الأميركيين الذين لم يتسنَّ لهم بعد الاستماع إليهما في مواجهة مباشرة، في حدث يعدّ من الأبرز في الطريق إلى الخامس من تشرين الثاني.ويمكن لأي طرفة أو زلة لسان أن ترجّح الكفة لصالح مرشح على حساب الآخر، في خضم سباق هو من الأشد تنافسا في التاريخ الحديث للسياسة الأميركية، وتقارب بينهما بحسب استطلاعات الرأي قبل أقل من شهرين على موعد الاقتراع.وتعدّ هذه المناظرة فرصة بالنسبة إلى هاريس (59 عاما) لكسب تأييد الناخبين الذين ما زالوا لا يعرفون الكثير بشأن سياساتها، مع بدء انكفاء الحماسة التي أثارها ترشحها بدلا من الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.ويتوقع أن تضغط هاريس على ترامب بشأن مسألة الحقوق الإنجابية بعدما أدلى الجمهوري بعدد من التعليقات المتناقضة أخيرا بشأن الإجهاض.أما ترامب (78 عاما) فمن المرجح أن يحاول حشر منافسته في مسائل جدلية مثل الاقتصاد والهجرة، لكن أيضا شنّ المزيد من الهجمات الشخصية بحقّها على خلفيات العرق والنوع الاجتماعي، استكمالا لما يقوم به منذ بدء حملتها.وسيكون هذا اللقاء المباشر الأول بين هاريس وترامب، وسيجمع بينهما مسرح المناظرة التي تديرها شبكة "إيه بي سي" في ولاية بنسيلفانيا، ما يفسح في المجال أمام نقاش حاد بلا قفازات.ومن المقرر أن تستمر المناظرة 90 دقيقة وستجرى بدون جمهور.وتوقع محللون وخبراء أن يخرج المرشحان كل ما جعبتهما من أسلحة لهذه المواجهة الفاصلة.وقال أندرو كونيشوسكي، السكرتير الصحافي السابق لزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "قد يُسجَّل هذا النقاش في كتب التاريخ. لا تنسوا إحضار الفشار".انحدار بلا قعرووصلت هاريس، وهي أول سيدة وسوداء وجنوب آسيوية تتولى نيابة الرئاسة في الولايات المتحدة، إلى فيلادلفيا الاثنين، بعدما أمضت الأيام الخمسة الماضية في فندق تستعد مع فريقها للمناظرة.وأشارت تقارير إلى أن أحد مساعديها ارتدى بدلة رسمية واسعة وربطة عنق طويلة في زيّ مشابه لما يرتديه ترامب عادة، لتعتاد هاريس على توجيه الكلام إليه وتدلي بأفضل ما لديها ضده.في المقابل، أكد فريق ترامب أن الملياردير الجمهوري اعتمد نهجا أكثر استرخاء قبل المناظرة، واختار أن يحضر إلى فيلادلفيا قبل ساعات فقط من الموعد، وأبقى تحضيراته محدودة.وستفتقد المناظرة لأحد عناصر الإثارة والحدة التي كانت تطبع مثيلاتها في الأعوام الماضية، إذ إن ميكروفون المرشح سيُغلق أثناء تحدث خصمه، في إجراء اعتمد بناء لطلب فريق ترامب.رغم ذلك، ستبقى المناظرة موعدا محوريا في السباق الانتخابي، خصوصا أنها ستجمع مرشحين على طرفي نقيض.ففي إحدى الزوايا، ستقف مدعية عامة سابقة عرفت بتوجيه ملاحظات قاسية للخصوم خلال المناظرات، بمن فيهم بايدن نفسه (خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قبل اقتراع 2020)، ونائب ترامب السابق مايك بنس.وقالت هاريس بشأن ترامب في مقابلة إذاعية بثت الاثنين "لا قعر للانحدار الذي يمكن أن يبلغه... سيدلي على الأرجح بالعديد من الأكاذيب".الملاكمأما في الزاوية الأخرى، فسيقف أحد أشرس السياسيين الأميركيين، ورئيس سابق مدان بتزوير بيانات محاسبية لإخفاء دفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة بغرض التستر على علاقة جنسية مفترضة بينهما، ومتهم بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 لصالحه.وقال المتحدث باسمه جايسون ميلر "لا يمكن التحضير (لمواجهة) الرئيس ترامب... تخيّل أن ملاكما يحاول التحضير لفلويد مايويذر أو محمد علي"، الاسمان الأسطوريان في عالم الملاكمة.وسيكون أمام هاريس الكثير لإثباته في هذه المناظرة. (العربية)