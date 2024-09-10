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عربي-دولي

ستكون الوحيدة بينهما.. تعرّفوا إلى قواعد المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب

Lebanon 24
10-09-2024 | 16:47
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في لحظة حاسمة من منافسة محتدمة، يستعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطي كاملا هاريس للقاء بينهما لأول مرة مساء الثلاثاء في المناظرة الوحيدة بينهما في الحملة الرئاسية الأميركية.
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وتبدأ المناظرة التلفزيونية في التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من تشرين الثاني، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.

فيما يلي أبرز قواعد المناظرة بين هاريس وترامب:

- كتم الميكروفونات الخاصة بالمرشحين عندما لا يتحدثان.
- لن يُسمح للمرشحين بالتواصل مع موظفي حملاتهما الانتخابية أثناء فترات الفواصل الإعلانية.
- لن يُكشف عن الأسئلة أو المواضيع للمرشحين قبل المناظرة.
- يمنع المرشحان من الاحتفاظ بالملاحظات مسبقا على المسرح.
- سيكون لدى كل مرشح دقيقتان للرد على كل سؤال.
- ستقتصر البيانات الختامية على دقيقتين لكل مرشح، دون بيانات افتتاحية.
- مدة المناظرة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية ولا يوجد جمهور في المسرح.

وقال الرئيس السابق ترامب إنه سيقارن بين السياسات اليسارية التي قدمتها هاريس في محاولتها الرئاسية التي لم تكلل بالنجاح عام 2020 والمواقف الأكثر وسطية التي تتبناها الآن.

وأفاد ترامب في مداخلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز بأنه "لا يعرف المرء ماذا يتوقع. غيرت كل سياساتها على مر السنين".

وقالت هاريس إنها ستلفت الانتباه إلى عادة ترامب في الكذب.

وكتبت في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "دونالد ترامب لديه مشكلة حقيقية مع الحقيقة".

وأصدرت حملتها إعلانا يظهر فيه الرئيس السابق باراك أوباما وهو يسخر من مزاعم ترامب الزائفة عن أحجام الحشود في فعالياته.

كذلك قال مستشارو الحملة إن هاريس ستتحدث أيضا عن خططها لخفض النفقات اليومية للأميركيين.

والمناظرة شديدة الأهمية لهاريس تحديدا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون أنهم لا يعرفون ما يكفي عنها بعد.(سكاي نيوز)





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