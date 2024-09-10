إسرائيل عرضت على السنوار الخروج الآمن من غزّة

Advertisement

أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" بأن "إسرائيل اقترحت منح زعيم "حماس" يحيى السنوار، خروجا آمنا من غزة في محاولة لإنهاء الحرب".وقال المبعوث الإسرائيلي للرهائن، غال هيرش، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن "إسرائيل عرضت على السنوار الخروج الآمن من قطاع غزة مع أفراد أسرته في محاولة لإنهاء الحرب".وأضاف أن "مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً ذكر أن إسرائيل اقترحت أيضا تخلي حماس عن السيطرة على القطاع".وأوضح أن "هدفه إعادة الرهائن وتأمين إدارة جديدة لقطاع غزة بعيدة عن التطرّف".