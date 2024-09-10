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بايدن: هاريس هادئة ومتماسكة قبل مناظرتها مع ترامب

Lebanon 24
10-09-2024 | 18:51
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "هاريس هادئة ومتماسكة قبل مناظرتها الأولى مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء".
وقال بايدن: "تحدثت مع نائب الرئيس، وتبدو هادئة ومتماسكة، أعتقد أنها ستبلي بلاء حسناً".
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ورفض الإفصاح عن تفاصيل محادثتهما، قائلا: "لن أخبركم بالنصيحة التي قدمتها لها".

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