بايدن: هاريس هادئة ومتماسكة قبل مناظرتها مع ترامب

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "هاريس هادئة ومتماسكة قبل مناظرتها الأولى مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء".وقال بايدن: "تحدثت مع نائب الرئيس، وتبدو هادئة ومتماسكة، أعتقد أنها ستبلي بلاء حسناً".ورفض الإفصاح عن تفاصيل محادثتهما، قائلا: "لن أخبركم بالنصيحة التي قدمتها لها".