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عربي-دولي
هاريس هاجمت مشروع 2025.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
10-09-2024
|
18:06
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هاجمت مرشّحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ما يعرف باسم "مشروع 2025"، قبل ساعات من المناظرة الرئاسية أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "من شأن مشروع دونالد ترامب 2025 أن يلغي استقلال وزارة العدل".
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وأضافت: "هذا يعني أنه سيكون لترامب السيطرة الكاملة والسلطة القانونية غير المقيدة، وقد تعهد بأن يكون ديكتاتورا في اليوم الأول".
واختتمت منشورها قائلة: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: هذا لن يحدث أبداً".
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