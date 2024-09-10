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عربي-دولي

ترامب: هاريس تكره إسرائيل.. وحديث عن "الكارثة الإنسانية"

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:22
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قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أن في هجوم 7 تشرين الاول قتلت حماس 1200 مواطن إسرائيلي، ولإسرائيل حق الرد على تلك الجريمة، لكن هذه الحريجب أن تتوقف فورا لأنها تتحول إلى كارثة إنسانية.
وأكدت المرشحة الديمقراطية أن الحرب يجب أن تتوقف فورا لتحرير الأسرى، وأضافت هاريس أنها تؤيد حل الدولتين.
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من جانبه، تحدث ترامب أن هاريس تكره إسرائيل وامتنعت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند زيارته الأخيرة للولايات المتحدة لحضورها مناسبة لمجموعتها النسائية أيام دراستها الجامعية.

وأكد ترامب أنه إذا كان رئيس للولايات المتحدة حرب غزة لم تكن لتحدث، فجراء سياساته المحاصرة لإيران لم تتمكن الأخيرة من تمويل أي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، عكس الواقع الماثل الأن.
وأوضح المرشح الجمهوري أن العديد من القوى والميليشيات مثل الحوثيين يحصلون على تمويل كبير من طهران مما مكنهم من نشر التوتر في المنطقة. (سكاي نيوز)
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