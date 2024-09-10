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هاريس: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:24
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أكدت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، الثلاثاء، أن حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية.

وذكرت المرشحة الديمقراطية هاريس، خلال أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب: "يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية".
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من جانبه، قال ترامب: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو". (سكاي نيوز)

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