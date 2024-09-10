بعد تقارير عن إرسال إيران صواريخ باليستية لموسكو.. بايدن: نعمل على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "يعمل" على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد روسيا، بعدما قالت قوى غربية إن طهران تمدّ موسكو بصواريخ بالستية.وردّاً على سؤال حول إمكان رفعه قيوداً مفروضة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، قال بايدن في تصريح لصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجّهاً إلى نيويورك "نعمل على ذلك حالياً".وتأتي تصريحات بايدن بعيد فرض دول غربية عقوبات جديدة على إيران وذلك ردّاً على إمداد إيران، وفقاً لهذه الدول، روسيا صواريخ بالستية لضرب أوكرانيا.وتطالب كييف حلفاءها برفع قيود يفرضونها عليها تحول دون ضربها أهدافا عسكرية تعتبر "مشروعة" في العمق الروسي، على غرار قواعد جوية تقلع منها الطائرات لضرب أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران، ومن المحتمل أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع، محذراً من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديداً أكبر على أمن أوروبا.