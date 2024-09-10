صورة لترامب على إنستغرام تطرح اكثر من سؤال.. فما علاقة المناظرة؟

نشر الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، صورة مثيرة على حسابه في إنستغرام، أثارت الكثير من التساؤلات، حيث ظهر جالسا في مقعد طائرة خاصة ويحيط به عدد مهول من القطط والبط والحيوانات الأليفة. الصورة ربما بدت غريبة في أول الأمر، إلا أن تفسيرها ظهر واضحاً خلال المناظرة التي جمعت ترامب بمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

من جهتها، استخدمت هاريس تعابير الوجه للرد على تصريحات ترامب خلال المناظرة، بشأن أكل مهاجرين لحيوانات أليفة. رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد مسبقاً أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.

وقد حظيت الصورة بعدد كبير من الإعجابات على إنستغرام، كما أثارت الجدل كثيراً ما بين مؤيد لما قاله ترامب عن "أكل الحيوانات الأليفة" من قبل المهاجرين غير الشرعيين، ومعارض لمزاعمه تلك.