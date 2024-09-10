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عربي-دولي

صورة لترامب على إنستغرام تطرح اكثر من سؤال.. فما علاقة المناظرة؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:44
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نشر الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، صورة مثيرة على حسابه في إنستغرام، أثارت الكثير من التساؤلات، حيث ظهر جالسا في مقعد طائرة خاصة ويحيط به عدد مهول من القطط والبط والحيوانات الأليفة. الصورة ربما بدت غريبة في أول الأمر، إلا أن تفسيرها ظهر واضحاً خلال المناظرة التي جمعت ترامب بمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
فخلال المناظرة التي تابعها الملايين من متابعي الشأن الأميركي حول العالم، شنّ المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية هجوما شرسا على المهاجرين، مكرّراً اتهامات بأنّ وافدين جدداً من هايتي إلى ولاية أوهايو الأميركية "يأكلون قطط" السكان.
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وقال ترامب إنّه "في سبرينغفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكررا تلك القصة، قبل أن يعلق المذيع ويخبر ترامب أن هذه المزاعم "لم يتم التحقق من صحتها".
من جهتها، استخدمت هاريس تعابير الوجه للرد على تصريحات ترامب خلال المناظرة، بشأن أكل مهاجرين لحيوانات أليفة. رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد مسبقاً أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.
وقد حظيت الصورة بعدد كبير من الإعجابات على إنستغرام، كما أثارت الجدل كثيراً ما بين مؤيد لما قاله ترامب عن "أكل الحيوانات الأليفة" من قبل المهاجرين غير الشرعيين، ومعارض لمزاعمه تلك.
هاريس تستخدم تعابير الوجه للتعليق على هجوم ترامب - وكالات

عربي-دولي

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