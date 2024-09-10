في الوقت الفعلي للمناظرة... حملة كامالا هاريس ستتحقق من صحة كلام ترامب

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تخطط حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس لتفنيد حديث منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الوقت الفعلي أثناء المناظرة الرئاسية، بحسب شبكة "فوكس نيوز".وقال حساب المقر الرئيسي لهاريس في منشور على منصة أكس قبل الحدث: "ترامب سيكذب الليلة كثيرا، لذا سنتحقق من صحة كلامه في الوقت الفعلي".وتصافح المرشحان في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء على شبكة "أيه بي سي".وتبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.ويمكن لأي طرفة أو زلة لسان أن ترجّح الكفة لصالح مرشح على حساب الآخر، في خضم سباق هو من الأشد تنافسا في التاريخ الحديث للسياسة الأميركية، وتقارب بينهما بحسب استطلاعات الرأي قبل أقل من شهرين على موعد الاقتراع. (الحرة)