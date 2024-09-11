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كم مرة ذكر ترامب وهاريس اسم بوتين خلال مناظرتهما؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 00:45
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ذكر المرشحان الرئاسيان الأميركيان دونالد ترامب وكامالا هاريس اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 12 مرة على الأقل خلال المناظرة الرئاسية بينهما.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، ذكر ترامب روسيا 9 مرات خلال المناظرة، والرئيس بوتين 8 مرات، وأوكرانيا 6 مرات.
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أما هاريس في خطابها فذكرت روسيا مرتين، وبوتين 4 مرات، وأوكرانيا 5 مرات.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال المناظرة الانتخابية السابقة بين ترامب وبايدن، ذكر المرشحان اسم فلاديمير بوتين 7 مرات، فيما ذكر ترامب روسيا 16 مرة.

وأكد ترامب، أنه يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي محاولة لفعل ذلك.

كما أكد ترامب أن لديه علاقة جيدة مع كل من فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف: "سأقوم بتسوية الأمر حتى قبل أن أصبح رئيسا".
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