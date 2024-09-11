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عربي-دولي

بعد انتهاء المناظرة.. ترامب: مناظرتي مع هاريس "كانت الأفضل على الإطلاق"

Lebanon 24
11-09-2024 | 01:09
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اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن المناظرة التي خاضها ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء، عبر "إيه بي سي" ABC كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق، متّهما مذيعي الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضده.
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وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".
هذا وذكرت "سي إن إن" CNN أن المرشح الجمهوري ترامب تحدث لنحو 43 دقيقة مقابل 37 دقيقة للمرشحة الديمقراطية هاريس خلال المناظرة.
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