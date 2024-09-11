من فاز في مناظرة ترامب-هاريس؟

أفاد استطلاع CNN أن 63% من الناخبين المسجلين ممن تابعوا مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب، اعتبروا أن أداء هاريس كان أفضل، مقابل 37% فقط لترامب، فيما سارعت حملة الأخير لإعلان فوزه.

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وجاءت نتائج الاستطلاع مفاجئة، حيث انقسم الناخبون نفسهم قبل المناظرة بالتساوي حول المرشح الذي سيحقق أداء أقوى، حيث قال 50% إن هاريس ستفعل ذلك، و50% أن ترامب سيفعل ذلك.وتعكس نتائج الاستطلاع، آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل.في حين كان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلا للحزب الجمهوري بنسبة 6 نقاط من الانحياز للديمقراطيين، مما يجعل الجمهور أكثر ميلا للحزب الجمهوري بحوالي 4 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.لكن النتائج تمثل تحولا مقارنة بشهر يونيو، عندما قال الناخبون الذين تابعوا المناظرة بين ترامب وجو بايدن، بنسبة 67% مقابل 33%، إن ترامب تفوق على منافسه الديمقراطي.من جهة أخرى، سارعت حملة ترامب إلى إعلان النصر مباشرة مع نهاية المناظرة الرئاسية.وقال ترامب أن مناظرة الثلاثاء كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق، متهما مذيعي شبكة "إيه بي سي" ABC التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده.وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".من الجدير ذكره أن المناظرة بين هاريس وترامب التي عقدت في فيلادلفيا، وهي الأولى بين المرشحين للرئاسة، تناولت مواضيع عدة أبرزها الوضع في أوكرانيا، حيث تعهد ترامب بأنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.