Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق إيلون ماسك على مناظرة ترامب وهاريس؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1245404-638616499002011151.jpeg
Doc-P-1245404-638616499002011151.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس "تجاوزت التوقعات" خلال المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "على الرغم من أنني لا أعتقد أن منظمي المناظرة كانوا عادلين تجاه دونالد ترامب، إلا أن كامالا هاريس تجاوزت توقعات معظم الناس".
Advertisement

وأضاف: "ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل الحقيقي وليس فقط الكلمات، أعتقد اعتقادا راسخا أن ترامب سيحقق نتائج أفضل بكثير".

وتساءل ماسك عن سبب عدم تحقيق هاريس أي إنجاز حقيقي أثناء عملها كنائب لرئيس الولايات المتحدة على فرض أنها كانت قادرة على تحقيق ذلك.

ووفقا لماسك، فإن هاريس تدير البلاد بشكل فعلي في الوقت الراهن، نظرا لأن الرئيس الحالي جو بايدن نادرا ما يكون حاضرا.

وختم ماسك منشوره بسؤال: "هل تريد أن تستمر السياسات الحالية لمدة 4 سنوات أخرى، أم تريد التغيير؟".

وجرت فجر اليوم المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة ABC التلفزيونية.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" أن 63% من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:26 | 2024-09-11
06:12 | 2024-09-11
05:56 | 2024-09-11
05:49 | 2024-09-11
05:41 | 2024-09-11
05:41 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24