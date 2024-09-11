كيف علّق إيلون ماسك على مناظرة ترامب وهاريس؟

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اعترف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس "تجاوزت التوقعات" خلال المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "على الرغم من أنني لا أعتقد أن منظمي المناظرة كانوا عادلين تجاه دونالد ترامب، إلا أن كامالا هاريس تجاوزت توقعات معظم الناس".وأضاف: "ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل الحقيقي وليس فقط الكلمات، أعتقد اعتقادا راسخا أن ترامب سيحقق نتائج أفضل بكثير".وتساءل ماسك عن سبب عدم تحقيق هاريس أي إنجاز حقيقي أثناء عملها كنائب لرئيس الولايات المتحدة على فرض أنها كانت قادرة على تحقيق ذلك.ووفقا لماسك، فإن هاريس تدير البلاد بشكل فعلي في الوقت الراهن، نظرا لأن الرئيس الحالي جو بايدن نادرا ما يكون حاضرا.وختم ماسك منشوره بسؤال: "هل تريد أن تستمر السياسات الحالية لمدة 4 سنوات أخرى، أم تريد التغيير؟".وجرت فجر اليوم المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة ABC التلفزيونية.وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" أن 63% من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.