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قتلى ومصابون من الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية في غزة

Lebanon 24
11-09-2024 | 04:35
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 7 آخرين بعد تحطم مروحية خلال مهمة إخلاء مقاتل مصاب في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران معادية ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".
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