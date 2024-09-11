قتلى ومصابون من الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 7 آخرين بعد تحطم مروحية خلال مهمة إخلاء مقاتل مصاب في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.



وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران معادية ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

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