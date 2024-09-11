تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنائبة الرئيس كامالا هاريس خلال مناظرتها للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقرط الأذن الذي كانت ترتديه.





وأثار نشطاء مزاعم بأن هذا القرط هو من الإصدارات التكنولوجية الجديدة، وأنه يحتوي على سماعة أذن يمكن لحملتها التواصل معها خلال المناظرة، واستشهدوا بصور لسماعات أذن مماثلة لمواطنين أميركيين آخرين، واصفين تلك الادعاءات بأنها "غش".

وعلى الجانب الآخر، استبعد نشطاء ذلك، معتبرين أن هذه الحملة يقودها بعض الجمهوريين للتشويش على أداء هاريس الجديد أمام مرشحهم الرئيس السابق.



كما زعم بعض رواد التواصل أن بايدن استخدم الغش أيضا في عام 2020، عندما استعان بالعدسات اللاصقة خلال مناظرته آنذاك.



وكانت شبكة ABC News قد أعلنت رسميًا عن 7 قواعد للمناظرة الرئاسية، مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل، وتعكس قواعد ABC، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع الحملتين الشهر الماضي، إلى حد كبير شكل المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN في يونيو بين ترامب والرئيس جو بايدن.





ووفقا للشروط فإنه "يتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما يتحدث الخصم، وتجرى المناظرة من دون جمهور، ولا يُسمح للمرشحين بكتابة الملاحظات، ولا يمكن لأي موظف زيارتهما خلال الاستراحتين الإعلانيتين، ولا يجوز للمرشحين طرح الأسئلة على بعضهما بعضا، وسيحصل المرشحان على إجابات للأسئلة مدتها دقيقتان، وتفنيدات مدتها دقيقتان، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيحات أو الردود". (العربية)