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عربي-دولي

زلة لسان جديدة لبايدن.. إليكم بالفيديو ما قاله هذه المرّة وأحدث ضجّة

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:49
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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام عبارة Tomorrow I’m doing 9/11 تعبيرا في ما يبدو عن قيامه بالمشاركة في إحدى فعاليات ذكرى الحادي عشر من أيلول.
 
وفي سياق حديثه للصحفيين كانت الجملة كالتالي: "غدا أذهب لحضور عيد ميلاد حفيدتي في نيويورك، ثم سنشاهد المناظرة، وغدا أنفذ الحادي عشر من أيلول".
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وقد تسببت الجملة بشأن هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 بموجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة والمتهكمة والمتنمرة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاختيار السيئ للصياغة. (روسيا اليوم) 
 

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