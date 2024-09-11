زلة لسان جديدة لبايدن.. إليكم بالفيديو ما قاله هذه المرّة وأحدث ضجّة

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام عبارة Tomorrow I’m doing 9/11 تعبيرا في ما يبدو عن قيامه بالمشاركة في إحدى فعاليات ذكرى الحادي عشر من أيلول.

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وفي سياق حديثه للصحفيين كانت الجملة كالتالي: "غدا أذهب لحضور عيد ميلاد حفيدتي في نيويورك، ثم سنشاهد المناظرة، وغدا أنفذ الحادي عشر من أيلول".وقد تسببت الجملة بشأن هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 بموجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة والمتهكمة والمتنمرة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاختيار السيئ للصياغة. (روسيا اليوم)