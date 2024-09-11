الاقتصاد البريطاني يُسجّل ركودا جديداً

سجّلت المملكة المتحدة نموا صفريا في تموز، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقعوا نموا طفيفا، ما يمثل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.



وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة، لكنه جاء أقل من التوقعات. (سكاي نيوز)

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