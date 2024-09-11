الكرملين: تقارير شحن إيران أسلحة لروسيا لا أساس لها من الصحة

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نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، قائلا إن المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي الأوسع نطاقا.ووصفت طهران اتهامات واشنطن بأنها "دعاية قبيحة".