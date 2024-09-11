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إقتصاد

وزير تركي: أنقرة مهتمة بعرض ليبي للتنقيب عن الطاقة

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:00
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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: "عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها. بصراحة، نحن متحمسون لهذا. لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي". (سكاي نيوز)
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