وزير تركي: أنقرة مهتمة بعرض ليبي للتنقيب عن الطاقة

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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: "عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها. بصراحة، نحن متحمسون لهذا. لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي". (سكاي نيوز)