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عربي-دولي
بالتزامن مع رأس السنة اليهودية.. دوبة أوروبية تغلق الباب في وجه الحجاج الإسرائيليين
Lebanon 24
11-09-2024
|
08:05
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قررت مولدوفا، الأربعاء، إيقاف الرحلات الجوية القادمة من إسرائيل، التي تحمل حجاجا يهود يكملون طريقهم إلى أوكرانيا لزيارة قبر حاخام هناك.
وكان الحجاج الإسرائيليون يزورون قبر الحاخام ناخمان في مدينة أومان الأوكرانية من خلال السفر جوا، قبل أن تتوقف الرحلات المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
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ولحل هذه المعضلة كان الإسرائيليون يسافرون جوا نحو مولدوفا، ثم يواصلون الرحلة شرقا نحو أومان.
لكن السلطات في مولدوفا أغلقت الطريق إلى أومان أمام الحجاج الإسرائيليين الراغبين في الوصول للمدينة، بالتزامن مع رأس السنة اليهودية، بسبب "تراكم الديون الإسرائيلية، وفي نفس الوقت العجز عن توفير الأمان لتلك الرحلات"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتلقى الإسرائيليون الذين اشتروا بالفعل تذاكر إلى مولدوفا مؤخرا، تنبيها يفيد بإلغاء رحلاتهم.
وأوضح دانييل فودا المتحدث باسم رئيس الوزراء المولدوفي، أن إسرائيل "لم تسدد ديونها من العام الماضي، ولن يكون من الممكن توفير جميع متطلبات الأمن الإسرائيلية".
وقال الحاخام الرئيسي لمولدوفا بينشاس سالزمان: "أعطت إسرائيل للمولدوفيين ضمانا لسداد الدين. ربما يعتقد شخص ما أن إسرائيل ضعيفة بسبب الحرب ويمكن ابتزازها، لكنهم مخطئون".
لكن سفير مولدوفا في إسرائيل أليكس رويتمان نفى هذا الادعاء، قائلا إن مولدوفا "لم تتلق خطاب التزام من إسرائيل بسداد الدين". (سكاي نيوز عربية)
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