اليابان تعتزم طرح قطارات سريعة بلا سائقين

Advertisement

أعلنت إحدى شركات تشغيل السكك الحديد الرئيسية في اليابان أن قطارات "شينكانسن" السريعة الشهيرة ستجوب البلاد بنسخة جديدة من دون سائق اعتبارا من منتصف العقد المقبل، في خطوة تعود جزئيا إلى الأزمة السكانية.وقالت شركة السكك الحديد "جي آر إيست" إنها ستطرح أولا قطارات تكون فيها مهام مسندة أساسا للسائقين مشغّلة بصورة آلية، لكن مع وجود سائق في المقصورة، على أجزاء من أحد المسارات بدءا من عام 2028.وفي العام التالي، تأمل الشركة في تجربة قطارات من دون سائق على جزء قصير من مسار خارج الخدمة، قبل طرحها بين طوكيو ونيغاتا على خط جويتسو شينكانسن في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. (سكاي نيوز)