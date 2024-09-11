مارجوري تايلور غرين: "اتصلوا بزيلينسكي وبوتين وأنهوا الحرب"

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دعت عضو الكونغرس الأميركي الجمهورية مارجوري تايلور غرين السلطات الأميركية إلى الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتبت غرين عبر صفحتها على منصة "إكس": "بوتين أيد كامالا هاريس لأنها ضعيفة، لم تكن الحرب في أوكرانيا لتحدث أبدا لو كان ترامب رئيسا".وأضافت: "اتصلوا بزيلينسكي وبوتين وأنهوا الحرب!". (روسيا اليوم)