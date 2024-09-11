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إقتصاد

التضخم في أميركا يتباطأ لأدنى مستوى في 3 سنوات ونصف

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:00
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تباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر اب الماضي، ليلامس أدنى مستوى في نحو 3 سنوات ونصف.

وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي قد تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال اب، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 2.9 بالمئة  في تموز الماضي.
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وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار عند 0.2 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، ودون تغيير عن النسبة المسجلة في شهر تموز الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، قد استقر أيضا، بما يتماشى مع التوقعات عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي. (سكاي نيوز)

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