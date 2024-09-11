وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لم تسلم روسيا صواريخ باليستية.جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" تطرق فيه إلى ادعاءات غربية عن تسليم إيران صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.وأفاد عراقجي أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تصرفت بناء على "معلومات استخباراتية خاطئة ومنطق معيب".وأوضح أن "إيران لم تسلم صواريخ باليستية إلى روسيا.. نقطة".وأكد أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة". (الأناضول)